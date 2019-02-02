اونلاين | بدأت LIVE: مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر الآن رابط يلا شوت Yalla shoot اليوم السبت 2/2/2019 كورة ستار HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدأت LIVE: مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر الآن رابط يلا شوت Yalla shoot اليوم السبت 2/2/2019 كورة ستار HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت كورة ستار الاسطورة كورة أون لاين كورة لايف كورة كول، يلتقي اليوم النادي الأهلي مع نادي سيمبا التنزاني في مباراة مهمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويلعب الأهلي للفوز في مباراة اليوم خاصة وأن فريق سيمبا التنزاني من الفرق صعبة المراس على أرضها ووسط جماهيرها، ويأمل سيمبا التنزاني في تحقيق الفوز أو التعادل في الاسكندريه اليوم.

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر

ينطلق اللقاء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسابعة مساء بتوقيت جرينتش، وكالمعتاد سيتم إذاعة المباراة على Bein Sport HD 1 بتعليق محمد الكواليني، وكذلك سيتم إذاعة المباراة عبر القناة الثانية الأرضية أيضاً.

مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر

يتصدر الأهلي مؤقتاً ترتيب المجموعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد أربعة نقاط، بينما يأتي فريق سيمبا في المركز الثالث بفارق الأهدف التي أتت في مصلحة فيتا برصيد ثلاثة نقاط، ويستضيف اليوم برج العرب المباراة في الأسكندرية بحضور جماهيري.

وصول فريق الأهلي لملعب المباراة منذ قليل والفريق الضيف

بداية عمليات الاحماء وسط تشجيع الجماهير الحاضرة

نهاية عمليات الاحماء وتوجه اللاعبين لغرف خلع الملابس

بداية الشوط الاول وانطلاق صافرة الحكم

الدقيقة 2: الهدف الأول للأهلي برأسية السولية بعد عرضية حسين الشحات

الدقيقة 12: خطأ لصالح دفاع سيمبا والأهلي يسيطر على المباراة

بث مباشر مباراة الأهلي وسيمبا live

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه في مباراته السابقة في الدوري، ويأمل الأهلي بتحقيق الثلاث نقاط وتعويض الفشل في مباراته السابقة بدور المجموعات التي تعادل فيها مع شبيبة الساورة خارج أرضه في الدقائق الأخيرة بنتيجة 1-1 والتي سجل فيها كريم نيدفيد هدف الأهلي.

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