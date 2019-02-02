اونلاين | شاهد مباراة الاهلي اليوم بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد مباراة الاهلي اليوم بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع صدى البلد خدمة مشاهدة مباراة الاهلي امام فريق سيمبا التنزاني علي ملعب برج العرب في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في دوري ابطال افريقيا

يستضيف فريق الأهلي اليوم علي ملعب برج العرب فريق سيمبا التنزاني في التاسعة مساء اليوم، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في دوري ابطال افريقيا

ويأمل الأهلي في انتزاع الثلاث نقاط ثمينة اليوم أمام سيمبا، من أجل الانفراد بالصدارة وحسم أمور المجموعة مبكرا لوضع قدما في دور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في دوري ابطال افريقيا

ويدخل المارد الأحمر المباراة في رصيده 4 نقاط محتلا المركز الأول في المجموعة الرابعة، بينما يحل فريق سيمبا ثالثا برصيد 3 نقاط.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في دوري ابطال افريقيا

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، وسوف يعلق علي هذا اللقاء المعلق يوسف سيف.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في دوري ابطال افريقيا

ويدخل المارد الأحمر المباراة في رصيده 4 نقاط محتلا المركز الأول في المجموعة الرابعة، بينما يحل فريق سيمبا ثالثا برصيد 3 نقاط.

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في دوري ابطال افريقيا

وضمن المجموعة التي يتواجد فيها فريق الأهلي، يلعب اليوم فريق فيتا كلوب مع فريق شبيبة الساورة في السادسة مساء اليوم، حيث يلتقي الفريقان علي ملعب الشهداء بالكونغو.