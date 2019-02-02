اونلاين | يلا شوت حصري البداية .. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم السبت 2 / 2 / 2019 دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري البداية .. مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر اليوم السبت 2 / 2 / 2019 دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الأهلي وسيمبا ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019، تدخل الشياطين الحمر مباراته بالجولة الثالثة من البطولة ، في ديارة وسط جماهيره وهو يأمل بالفوز قبل اللقاء القادم ، وهو الان في افضل حالاته بعد ان دعم جميع صفوفه في فترة الانتفالات الشتوية ، ويواجه الأهلي منافس قوي وهو سيمبا التنزاني ، وفاز الأهلي في أخر ثلاث مباريات في الدوري المصري ويحاول أن يستعيد توازنه مرة اخري والرجوع للبطولة المفضلة لجماهيره بعد أن خسر النهائي في النسخة السابقة.

تنطلق المواجهة بين فريقي الأهلي وسيمبا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

نحن في الخليج 365، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا مباشر في لقاء اليوم السبت 2 / فبراير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الأهلي وسيمبا مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

الأهلي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط، يليه فيتا كلوب الكونغولى بـ3 نقاط، و سيمبا ثالثاً بنفس الرصيد، ويقبع شبيبة الساورة فى المركز الرابع بنقطة واحدة.

بعد المباريات الأخيرة لنادي الأهلي والأداء الذي شهد تحسن كبير ، تنتظر الجماهير العاشقة للفريق الأول في الأهلي مباراته اليوم بدوري الأبطال وهذه هي البطولة المحبوبة للجماهير والنادي.

وقد اعتمد المدير الفني للأهلي مساء اليوم علي ، سعد سمير في الدفاع فذلك يعني تواجد كريم وليد “نيدفيد” في خط الوسط، أما وإن تراجع فذلك يعني تواجد نيدفيد على الرواق الأيمن ومشاركة هشام محمد في خط الوسط.

من المتوقع أن يبدأ الاهلي مباراته أمام فريق سيمبا بالتشكيل التالى:

المرمى محمد الشناوي.

الدفاع كريم نيدفيد – محمد هاني – أيمن اشرف – علي معلول.

الوسط عمرو السولية – هشام محمد.

وسط الهجوم حسين الشحات – ناصر ماهر – أحمد حمودي.

الهجوم جونيور أجايي.