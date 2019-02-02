اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر بتاريخ 02-02-2019 دوري أبطال أفريقيا

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيمبا التنزاني

‏حراسة المرمى: محمد الشناوى

‏خط الدفاع : محمد هانى - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - على معلول

‏خط الوسط : عمرو السولية - كريم نيدفيد - هشام محمد أو ناصر ماهر - حسين الشحات - جونيور أجايى

‏خط الهجوم : صلاح محسن

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق سيمبا التنزاني في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم من الخروج من كبوة الهزيمة أمام فيتا كلوب في الجولة الماضية، بعدما نجح في الفوز على شبيبة الساورة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وستكون مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر البث المباشر والحصري على قناة بي إن سبورت 1 HD الرياضية القطرية.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة قبل الجولة الثالثة كالتالي:

1- الأهلي: 4 نقاط

2- فيتا كلوب: 3 نقاط

3- سيمبا التنزاني: 3 نقاط

4- شبيبة الساورة: نقطة واحدة