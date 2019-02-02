رياضة | ضربة لبرشلونة.. نجم الفريق يغيب عن موقعة أتلتيك بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة لبرشلونة.. نجم الفريق يغيب عن موقعة أتلتيك بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن جوردي ألبا نجم برشلونة الإسباني سيغيب عن مواجهة أتلتيك بلباو في الجولة 23 في الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ألبا سيغيب عن صفوف الفريق ضد أتلتيك بيلباو في الجولة المقبلة بالليجا للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

يذكر أن جوردي ألبا حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 91 عقب التعادل مع فالنسيا اليوم بهدفين لكل منهما ليصبح في جعبته 5 بطاقات صفراء بالليجا ويغيب عن رحلة السان ماميس لمواجهة بيلباو.