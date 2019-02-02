رياضة | عاجل.. ميسي يثير رعب جماهير برشلونة قبل موقعة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ميسي يثير رعب جماهير برشلونة قبل موقعة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني للإصابة خلال مباراة فريقه اليوم السبت، ضد فريق فالنسيا ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز "الليجا".

واشتكي ليونيل ميسي من الإصابة بالشوط الثاني من أحداث لقاء فالنسيا، وتدخل الجهاز الطبي لإسعافه لاستكمال المباراة.

إصابة "ميسي" خلال لقاء فالنسيا اليوم آثارت قلق جماهير برشلونة، خاصة وأن الفريق الكتالوني تنتظره مواجهة نارية ضد غريمه ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

وأكدت تقارير صحفير إلي أن ميسي سيخضع لفحص طبي جديد بعد نهاية المباراة لمعرفة حجم الإصابة التي اشتكي منها من أجل تقييم حالته قبل معركة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وانتهت مباراة برشلونة ضد فالنسيا بالتعادل الإيجابي 2-2 في الجولة الـ22 من الدوري الاسباني.