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رياضة | أهداف مباراة - التعاون 3 × 1 النصر

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دوري أبطال أفريقيا 2019

مازيمبي - جمهورية الكونجو

8

x
15:00

0

النادي الإفريقي - تونس

لوبى ستارز - نيجيريا

0

x
15:00

1

الوداد الرياضي - المغرب

فيتا كلوب - جمهورية الكونجو

2

x
18:00

2

شبيبة الساورة - الجزائر

اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا

0

x
21:00

0

الترجي الرياضي - تونس

الأهلي - مصر

5

x
21:00

0

سيمبا - تنزانيا

الممتاز

توتنهام هوتسبير

1

x
14:30

0

نيوكاسل يونايتد

5

x
17:00

0

هيديرسفيلد تاون

إيفرتون

1

x
17:00

3

وولفرهامبتون

كريستال بالاس

2

x
17:00

0

فولهام

كارديف سيتي

2

x
19:30

0

بورنموث

الدرجة الأولى

ليفانتي

0

x
14:00

0

خيتافي

2

x
19:30

2

فالنسيا

سيلتا فيغو

0

x
21:45

0

إشبيلية

نابولي

3

x
19:00

0

سامبدوريا

يوفنتوس

0

x
21:30

0

بارما

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت

1

x
16:30

1

بوروسيا دورتموند

باير ليفركوزن

3

x
16:30

1

بايرن ميونيخ

هوفنهايم

1

x
16:30

1

فورتونا دوسلدورف

شالكه 04

0

x
19:30

0

بوروسيا مونشنغلادباخ

الدوري الفرنسي

موناكو

1

x
21:00

1

تولوز

ستاد ريمس

0

x
22:00

0

مارسيليا

دوري كأس الأمير

الباطن

1

x
17:15

2

الأهلي

التعاون

3

x
19:15

1

النصر

الكلمات الدلائليه

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