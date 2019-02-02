رياضة | الأهلي يُمطر شباك سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يُمطر شباك سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح الأهلي ضيفه سيمبا التنزاني بخمسةاأهداف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ستاد برج العرب بالإسكندية يالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

لم يمهل الأهلي الضيوف سوى ٣ دقائق فقط، حيث نجح عمرو السولية، في وضع الفريق الأحمر في المقدمة مبكرا بضربة رأسية هزت شباك سيبما التنزاني، ومعلنا عن الهدف الأول للمارد الأحمر، بعد عرضية متقنة لحسين الشحات.

بعد الهدف حاول واصل لاعبو الأهلي ضغطهم المتواصل على دفاعات لزيادة الغلة التهديفية، حيث سدد علي معلول كرة قوية من ضربة حرة مباشرة، من الناحية اليمنى على حدود منطقة جزاء سيبما لكنها مرت بسنتيمترات قليلة عن مرمى الفريق الضيف.

وفي الدقيقة ٢٠ سدد النيجيري جونيور أجاي كرة قوية، لكنها ذهبت بين أحضان حارس سيبما التنزاني.

ومع حلول الدقيقة ٢٢ نجح التونسي علي معلول في إحراز الهدف الثاني للأهلي بعد جملة رائعة من حسين الشحات وأجاي وناصر ماهر لتسكن شباك سيمبا لتعلن الفرحة الثانية للمارد الأحمر في اللقاء.

وواصل الأهلي ضغطه على الفريق التنزاني ومن جملة أكثر من رائعة من علي معلول نجح اجاي في إحراز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة ٣١.

ورغم الثلاثية الحمراء إلا أن لاعبيه واصلوا السيطرة على مجريات اللقاء ومرر حسين الشحات عرضية لكريم نيدفيد في الدقيقة ٣٣ ليضعها داخل الشباك محرزا الهدف الرابع للفريق الأحمر.

وأهدر حسين الشحات فرصة هدف مؤكد بعدما وصلته الكرة منفردا بحارس سيمبا في الدقيقة ٣٦ لكنه وضعها فوق العارضة.

ومرر حسين الشحات تمريرة رائعة لكريم نيدفيد لم يجد أي صعوبة في إحراز الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة ٤٠ والثاني له في المباراة.

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بخماسية نظيفة.