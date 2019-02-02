رياضة | نيدفيد يحرز الهدف الرابع للأهلي بلمسة رائعة أمام سيمبا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيدفيد يحرز الهدف الرابع للأهلي بلمسة رائعة أمام سيمبا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحرز نادي الأهلي الهدف الرابع في شباك سيمبا التنزاني في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 3 من بداية اللقاء برأسية مميزة من تمريرة حسين الشحات.

وفي الدقيقة 23 تمكن علي معلول من تتويج هجمة رائعة للأهلي ليسكنها في شباك سيمبا معلنا عن الهدف الأول.

أما هدف الأهلي الثالث فجاء بتوقيع النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 30 من لمسة رائعة من تمريرة سحرية من التونسي علي معلول.

وأحرز كريم نيدفيد الهدف الرابع في شباك سيمبا في الدقيقة 36 من اللقاء.

ويفقد الأهلي 11 لاعب بسبب الإصابة وهم : رمضان صبحي ، محمد محمود ، إسلام محارب، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي ،علي لطفي ، وليد أزارو ،مروان محسن، محمد نجيب، وليد سليمان، أحمد فتحي.

ويلتقي النادي الأهلي، مع ضيفه سيمبا التنزاني، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم بوابة الخليج 365 بث مباشر للمباراة التي ستبدأ في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، على قنوات "بين سبورتس"، وتردد القناة على النايل سات 12264 أفقي والترميز 27500، وعلى عرب سات 11547 عمودي والترميز 27500، كما تُعرض على القناة الثانية والنيل للرياضة على البث الأرضي.

ويتطلع المارد الأحمر للفوز على الفريق التنزاني للحفاظ على قمة المجموعة الرابعة التي تضم "شبيبة الساورة الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي".