رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات اليوم الأول من الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر نادي ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب جدول ترتيب البريميرليج هذا الموسم.

ويلتقي ليفربول مع فريق ويست هام، يوم الاثنين المقبل على ملعب لندن، في إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري الإنجليزي.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم كالتالي :-

1- ليفربول 61 نقطة.

2- توتنهام هوتسبير 57 نقطة.

3- مان سيتي 56 نقطة.

4- تشيلسي 50 نقطة.

5- أرسنال 47 نقطة.

6- مان يونايتد 45 نقطة.

7- ولفرهامبتون 38 نقطة.

8- واتفورد 34 نقطة.

9- ايفرتون 33 نقطة.

10- بورنموث 33 نقطة.

11- ليستر سيتي 32 نقطة.

12- ويست هام 31 نقطة.

13- برايتون 27 نقطة.

14- كريستال بالاس 26 نقطة.

15- نيوكاسل يونايتد 24 نقطة.

16- بيرنلي 24 نقطة.

17- ساوثهامبتون 24 نقطة.

18- كارديف سيتي 22 نقطة.

19- فولهام 17 نقطة.

20- هيدرسفيلد تاون 11 نقطة.