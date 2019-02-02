رياضة | مفاجأة.. مورينيو مرشح لقيادة هذا الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. مورينيو مرشح لقيادة هذا الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أدريان دورهام مقدم برنامج توك سبورت بأن البرتغالي جوزيه مورينيو وفرانك لامبارد مرشحان لتدريب تشيلسي الإنجليزي في حالة إقالة الإيطالي ماوريسيو ساري من منصبه وذلك عقب انتشار تقارير صحفية تشير إلى أن مستقبل ساري في تشيلسي بات في خطر بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرًا تحت قيادته.

وقال دورهام في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية: "مورينيو قد يتولى تدريب تشيلسي في حالة إقالة ساري، جوزيه بدون نادي الآن".

وأضاف: " فرانك لامبارد متاح أيضًا، قد يقوم البلوز بتعيين أسطورة كما فعل مان يونايتد مع سولشاير، فرانك كان جيدًا مع ديربي كاونتي".

واختتم دورهام تصريحاته قائلاً : " لا أعتقد أن لامبارد سوف يرفض تولي المسؤولية الفنية للبلوز، في حالة إقالة ساري من منصبه".