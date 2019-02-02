رياضة | اتحاد الكرة: إلغاء الدوري من رابع المستحيلات والتعصب الأعمى سيؤدي إلى كارثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: إلغاء الدوري من رابع المستحيلات والتعصب الأعمى سيؤدي إلى كارثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مجدي عبدالغني عضو مجلس اتحاد الكرة المصري بأن إلغاء بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم ليس واردا ومن رابع المستحيلات حدوث ذلك.

وأضاف في تصريحات إذاعية "حول اللغط السائر سنلجأ للأندي من خلال اجتماع يوم الأربعاء لحل هذه الأرمة مثلما فعلنا في أزمة التحكيم قبل ذلك".

وتابع "سنعمل على اتخاذ القرار السليم، في الاجتماع من أجل تحقيق العدل في المسابقة".

وواصل "سنناقش في اجتماع الأربعاء مع الأندية كل ما يخص الدوري الممتاز، وفكرة مناقشة إلغاء الدوري غير مطروحة".

وأوضح "هناك متعصبون وأنا لم أرى مثل ما يحدث في هذه الفترة، ولو تركنا الأمور هكذا ستحدث كارثة مثلما حدث في بورسعيد".

وواصل "في ظل هذا التوتر والتعصب الأعمى سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".

وأتم "محمد فضل يعمل بشكل كبير جدا، لأنه يرغب في النجاح، وأتمنى له التوفيق في مهمته كمديرا للبطولة الإفريقية، فأنا أدعمه وإن شاء الله البطولة تحقق النجاح".