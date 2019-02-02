رياضة | عاجل.. الأهلي يضرب شباك سيمبا بالهدف الأول برأسية رائعة لـ"السولية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يضرب شباك سيمبا بالهدف الأول برأسية رائعة لـ"السولية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم نادي الأهلي بالهدف الأول في شباك سيمبا التنزاني في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 3 من بداية اللقاء برأسية مميزة من تمريرة حسين الشحات.

ويفقد الأهلي 11 لاعب بسبب الإصابة وهم : رمضان صبحي ، محمد محمود ، إسلام محارب، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي ،علي لطفي ، وليد أزارو ،مروان محسن، محمد نجيب، وليد سليمان، أحمد فتحي.

ويلتقي النادي الأهلي، مع ضيفه سيمبا التنزاني، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم بوابة الخليج 365 بث مباشر للمباراة التي ستبدأ في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، على قنوات "بين سبورتس"، وتردد القناة على النايل سات 12264 أفقي والترميز 27500، وعلى عرب سات 11547 عمودي والترميز 27500، كما تُعرض على القناة الثانية والنيل للرياضة على البث الأرضي.

ويتطلع المارد الأحمر للفوز على الفريق التنزاني للحفاظ على قمة المجموعة الرابعة التي تضم "شبيبة الساورة الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي".