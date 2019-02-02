شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة في مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني اليوم والان مع التفاصيل

الخليج 365- تشهد مباراة الأهلي المصري اليوم أمام سيمبا التنزاني، إجراءات أمنية مشددة من جانب قوات الأمن المصرية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فقد فرضت قوات الأمن انتشارًا حول بوابات الاستاد، وخضع مشجعو الأهلي لتفتيش مشدد، وتم منع دخول أي "بانارات" إلى ملعب المباراة، واحتجاز بعض المشاغبين خارج الملعب لحملهم الشماريخ.

وتواجد اليوم آلاف من مشجعي الأحمر في المدرجات لمساندة فريقه، فقد أعلن الأهلي عن نفاذ تذاكر اللقاء التي تم طرحها والتي تبلغ 10 آلاف تذكرة.