شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم لقاء أستون فيلا وريدينج .. والمحمدي على مقاعد البدلاء والان مع التفاصيل

الخليج 365- انتهت أحداث مباراة كلًا من أستون فيلا وريدينج اليوم بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "شامبيونشيب".

وقد غاب أحمد المحمدي ، نجم مصر وأستون فيلا عن المشاركة مع فريقه على أرض الملعب، واكتفى بالمشاهدة على مقاعد البدلاء.

وقد ضمت قائمة غيابات الجولة 30 من الشامبيونشيب، غياب المصري سام مرسي عن قائمة ويجان في مواجهة كوينز بارك رينجرز، التي فاز بها ويجان بثنائية مقابل هدف.

يذكر أن أستون فيلا يحتل المركز التاسع برصيد 43 نقطة في الشامبيونشيب، بينما يأتي ويجان في المركز التاسع عشر برصيد 32 نقطة.