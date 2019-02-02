المُجنسون العرب.. منتخبات «بلا هوية» على رأسهم قطر

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«التجنيس هو الحل» شعار رفعه بعض البلدان التي تفتقر لمواهب رياضية محلية، ما دفعها لمنح جنسيتها إلى لاعبين يمثلونها في المحافل القارية والدولية

أعاد تتويج المنتخب القطري، ببطولة كأس أمم آسيا، بعد أن تمكن من الفوز على نظيره المنتخب الياباني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الماضي، على استاد مدينة زايد الرياضية، إلى الأذهان قضية تجنيس اللاعبين، خاصة أن المنتخب القطري، رفع شعار «التجنيس هو الحل» حتى يوجد وسط الكبار، حيث يتكون قوامه من 7 جنسيات مختلفة، بواقع 13 لاعبًا، ويعد التجنيس سياسة يعتمد عليها مسؤولو الرياضة في قطر في مختلف الألعاب، وهو ما حصد ثماره، بعدما تُوج بالبطولة الآسيوية لأول مرة في تاريخه.

ويعتبر المنتخب القطري من أبرز المنتخبات العربية التي تضم في صفوفها كتيبة من اللاعبين المجنسين، إذ يوجد في تشكيلته الحالية 13 لاعبًا من أصول أجنبية، منهم: المعز علي وحامد إسماعيل وعبد الكريم حسن وعبد العزيز حاتم، من أصول سودانية، واللاعبون بوعلام خوخي وكريم بوضياف من أصول جزائرية، وأكرم وعلي عفيف من

ويعتبر المنتخب القطري من أبرز المنتخبات العربية التي تضم في صفوفها كتيبة من اللاعبين المجنسين، إذ يوجد في تشكيلته الحالية 13 لاعبًا من أصول أجنبية، منهم: المعز علي وحامد إسماعيل وعبد الكريم حسن وعبد العزيز حاتم، من أصول سودانية، واللاعبون بوعلام خوخي وكريم بوضياف من أصول جزائرية، وأكرم وعلي عفيف من أصول يمنية، ومن العراق بسام هشام الراوي، واللاعب عاصم ماديبو من أصول مالية، وبيدرو ميجيل من أصول برتغالية، إضافة إلى أحمد فتحي وأحمد علاء الدين من أصول مصرية. وكشفت تقارير صحفية إماراتية أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم قررت استدعاء اللاعبين القطريين بسام الراوي والمعز على لسماع أقوالهما، بعدما قدم الاتحاد الإماراتي طعنًا رسميًا في أهلية مشاركة اللاعبين ضمن صفوف المنتخب القطري في بطولة كأس آسيا. ولم يكن المنتخب القطري، الأول في تجنيس بعض اللاعبين للاستفادة منهم في المحافل القارية والدولية التي يشاركون فيها، ونستعرض لكم أبرز اللاعبين الأجانب المجنسين في المنتخبات العربية. شاهد أيضًا.. كيف كتب المجنسون التاريخ للكرة القطرية في كأس آسيا؟

- منتخب - منتخب السعودية على الرغم من أن الحصول على الجنسية السعودية أمر بالغ التعقيد، فقد منحت المملكة الجنسية، للسوداني الأصل ماجد عبد الله، هداف المنتخب السعودي، وللسنغالي أمين دابو، الذي خاض مع الأخضر تصفيات كأس العالم 1982، كما منحت الجنسية للصومالي مختار علي للمشاركة في مونديال روسيا 2018 الماضي. - منتخب الإمارات - منتخب الإمارات ووفقًا لتقارير صحفية، فسبق للمنتخب الإماراتي تجنيس عدة لاعبين، شكلوا نقلة نوعية في مباريات المنتخب، وهم الأشقاء الثلاثة عامر عبد الرحمن وعمر عبد الرحمن ومحمد عبد الرحمن، وهم من أصول يمنية، وحصلوا على الجنسية الإماراتية منذ الصغر، واللاعب علي سالم العمري واللاعب سعد الكثيري وعلي مبخوت، كما سار اللاعب المغربي الأصل، إسماعيل أحمد، على نفس الطريق، عندما حصل على الجنسية الإماراتية عام 2012، وقام بتغيير اسمه، وهو الأمر الذي أثار استياء عائلة اللاعب، ليخرج اللاعب، ويقول إن دمه مغربي، لكن مشواره الاحترافي إماراتي.

كما يعد أسطورة الكرة الإماراتية إسماعيل مطر، من أصول عمانية من مدينة صور، وقضي طفولته في سلطنة عمان، قبل أن يسافر إلى الإمارات، ويتم تجنيسه، كما أن إسماعيل الحمادي، لاعب ظل حتى عمر الـ17 عامًا، من مواطنين البدون، لكنه نجح في الحصول على الجنسية لتمثيل منتخب الإمارات، وحسب الإحصاءات فإن منتخب الإمارات قام بتجنيس أكثر من 20 لاعبًا، طوال مشوار المنتخب، معظمهم من سلطنة عمان ودولة اليمن. - منتخب تونس - منتخب تونس دخل المنتخب التونسي دائرة التجنيس بين المنتخبات العربية، حيث يعتبر أشهر لاعب مجنس عربيًا هو البرازيلي سيلفا دوس سانتوس، لاعب النسور، الذي شارك مع المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا 2004، وحصل اللقب، وبطولة 2006، وكأس القارات 2005، وكأس العالم 2006، وسبق دوس سانتوس، البرازيلي الأخر جوزي كلايتون، والذي شارك رفقة النسور في مونديال فرنسا 1998، وكأس الأمم 2004، وكأس القارات 2005، وأديلتون دوس سانتوس، الذي شارك في 3 مباريات فقط، ثم رحل عن تونس، ولم يقدم أي شيء للنسور. - منتخب الجزائر - منتخب الجزائر يعتبر منتخب الجزائر، من المنتخبات اعتمادًا على اللاعبين المجنسين، ويمتلك عددًا كبيرًا من المجنسين على مر تاريخه، فكان الثلاثي عبد الناصر واضح وعنتر يحيى وسمير بلوفة أول اللاعبين «المجنسين» كرويا في الجزائر بموجب قانون الفيفا لسنة 2003، الذي يتيح للاعبين مزدوجي الجنسية بتغيير المنتخب بشرط أن يكون ذلك قبل بلوغ سنة 21، وتبعهم بعد ذلك المدافع السابق لبوريسيا دورتموند الألماني أحمد رضا مادوني، وأيضًا مهاجم نادي ليل، ياسين بن زية، الذي يعتبر فرنسي الأصل. وشكل تأهل المنتخب الجزائري لمونديال جنوب إفريقيا 2010، بعد قرابة ربع قرن من الانتظار، ثم التأهل لمونديال البرازيل 2014، حافزا إضافيا في انضمام عدد كبير من المجنسيين الفرنسيين، ومنهم كارل مجاني، والفرنسي حبيب بلعيد، ورايس مبولحي ومكائيل فابر ومحمد شاقوري ورياض بودبوز ومهدي عبيد وسفير تايدر وسفيان فغولي وياسين براهيمي وإسحاق بلفوضيل. - شروط للتجنيس - شروط للتجنيس بعد انتشار ظاهرة تجنيس لاعبي كرة القدم بشكل لافت في الاتحادات الدولية، وضع (فيفا) شروطًا لتمثيل اللاعبين المجنسين لبلدانهم الجديدة، يستطيع من خلالها اللاعب المجنس اللعب مع منتخب بلده الجديد.

وحسب قواعد «فيفا» الحالية فإن اللاعب لا يستطيع المشاركة مع منتخب بعد لعب مباراة دولية رسمية مع منتخب آخر، حتى لو كان يحمل الجنسيتين، إلا بعد الحصول على موافقة، وأعلن «فيفا»، في 20 من أكتوبر 2017، أنه يدرس تغيير لوائح التجنيس، ويفكر في مراجعة مواد من بينها السماح للاعب بتغيير انتماءاته والتحول لتمثيل منتخبات مختلفة في ظروف وأوضاع معينة.

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