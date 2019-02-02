الان تتابع هل يعود مدرب الزمالك لأهلي جدة؟.. غروس يوضح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أوضح المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، السويسري كريستيان غروس، حقيقة ما أثير خلال الساعات الأخيرة بشأن دخوله في مفاوضات مع نادي أهلي جدة.

وقال غروس في تصريحات صحافية، اليوم السبت، إنه مستمر مع الزمالك المصري حتى نهاية عقده بشكل طبيعي، ولا يفكر في الرحيل حالياً.

وأضاف: “الجميع في حالة تركيز الآن، ولديه رغبة قوية في حصد البطولات والألقاب مع الزمالك”.

ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني، غداً الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).