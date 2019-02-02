شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث تمديد عقدى «معلول» و«أجايى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مفاوضات التجديد مع ثنائى الفريق، على معلول وجونيور أجايى، اللذين ينتهى عقداهما مع القلعة الحمراء فى الموسم المقبل، حيث يسعى الجهاز الفنى لمنح الفريق المزيد من الاستقرار والحفاظ على القوام الأساسى له، وجاء ذلك بناء على تعليمات من المدير الفنى الأوروجويانى، مارتن لاسارتى، الذى أكد خلال جلسته مع مدير الكرة تمسكه بـ«معلول» و«أجايى»، رافضاً رحيلهما عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الثنائى رحبا بتمديد عقديهما مع القلعة الحمراء بشرط التقدير المالى المناسب، خصوصاً أنهما تلقيا العديد من العروض خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يُحسم الأمر بشكل رسمى خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب مواجهة حرس الحدود فى بطولة الدورى الممتاز الجمعة المقبل. فيما استقر الجهاز الفنى على عودة حسين السيد، ظهير أيسر الفريق، المُعار إلى الاتفاق السعودى، فور انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، ورفض اللاعب جميع العروض التى تلقاها من عدة أندية خليجية، وعلى رأسها ناديه الحالى، الذى يرغب فى ضمه بشكل نهائى. وأكد مسؤولو الأهلى أن هناك إجماعاً على عودة «السيد» بعد تألقه اللافت فى الدورى السعودى وإثبات جدارته بشكل كبير وأحقيته فى ارتداء القميص الأحمر، وذلك على الرغم من تواجد 3 لاعبين فى مركزه، وهم على معلول وأيمن أشرف والوافد الجديد محمود وحيد، ويرى مسؤولو الأهلى أن التوظيف الأمثل لأيمن أشرف هو تواجده فى مركز قلب الدفاع. من جهة أخرى، عقد «عبدالحفيظ» جلسة مع صالح جمعة، لاعب الفريق، لامتصاص غضبه بعد عدم قيده فى القائمة الأفريقية. وقرر الأهلى قيد الثنائى رامى ربيعة ومحمود وحيد قبل ساعات من إغلاق باب القيد، وأوضح «عبدالحفيظ» أن ظروف الإصابات فى خط الدفاع أجبرت الجهاز الفنى على قيد «ربيعة» فى الساعات الأخيرة، حيث يعانى الفريق من إصابة كل من ياسر إبراهيم ومحمد نجيب وسعد سمير.

من جانبه، أكد «جمعة» التزامه بقرار النادى بعدم قيده أفريقياً، وتعهد بعدم إثارة أى أزمات خلال الفترة المقبلة، التى لا تحتمل أى خروج عن النص بسبب المباريات المهمة التى يخوضها الفريق فى الفترة الحالية.

فى سياق آخر، رفض «لاسارتى» منح اللاعبين راحة سلبية، عقب مواجهة سيمبا التنزانى، مساء أمس السبت، والتى أُقيمت على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا. وفضل الجهاز الفنى الاستعداد مباشرة لمواجهة إنبى المهمة، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثالثة عشرة، والتى يسعى خلالها الفريق لحصد النقاط الثلاث ومواصلة الزحف نحو القمة التى يعتليها الزمالك، فيما يواصل وليد أزارو التدريبات التأهيلية للتعافى من الإصابة التى لحقت به.