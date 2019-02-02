شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرصد 6 آلاف جنيه لكل لاعب حال الفوز على مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى مكافأة قدرها 6 آلاف جنيه لكل لاعب بالفريق الكروى حال الفوز على مصر المقاصة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين الخميس المقبل، في إطار مباريات الجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز، وذلك تحفيزاً للاعبين من أجل تخطى عقبة الفريق الفيومى الصعبة، وما يزيد من صعوبة المواجهة هو رغبة الفريق في التعافى من الخسارتين المتتاليتين أمام الأهلى ثم الزمالك، وتمثل النقاط الثلاث للجهاز الفنى للإسماعيلى أهمية قصوى من أجل مواصلة الانتصارات والتقدم نحو المربع الذهبى، حيث يحتل الفريق المركز الحادى عشر برصيد 23 نقطة.

فيما استعجل مسؤولو النادى نظراءهم في نادى الطائى السعودى لإرسال القسط الأول من قيمة انتقال مهاجم الفريق الكاميرونى، كريستوفر ميندوجا، إلى السعودية على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، وكان اللاعب قد انضم إلى صفوف الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يتم وضع اسمه على قائمة الانتظار في الميركاتو الشتوى الحالى، بعد التعاقد مع صفقات جديدة.

وضم الإسماعيلى خلال السوق الشتوية الجارية بينسون شيلونجو وأسامة إبراهيم من سموحة، وأودا مارشال من إنبى، ومحمود رضا من وادى دجلة، ومحمود دونجا من الزمالك، ويحيى بن زايد وإبراهيم عبدالخالق، الذي كان مُعاراً لحرس الحدود، وكذلك وليد عطية من الفريق نفسه.

في سياق آخر، قرر البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى للفريق، منح اللاعبين راحة، اليوم الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، الخميس المقبل.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية، الثلاثاء الماضى، أمام فاقوس، فاز فيها بثنائية نظيفة، كما رفع الجهاز الفنى الحِمل التدريبى للفريق بإقامة مران، أمس السبت، على فترتين صباحية ومسائية.