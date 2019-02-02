شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلح بـ«الماضى والحاضر» أمام جورماهيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحت شعار لا بديل عن الفوز، وأملا في اكتساب ثقة ضربة البداية، يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اختبارا صعبا عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره جورماهيا، بطل كينيا في الرابعة عصر اليوم- الأحد- بتوقيت نيروبى الثالثة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى لفرق المجموعة الرابعة ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى «الكونفدرالية»، وذلك على أرض ملعب ستاد «كسارانى» الذي يتسع لـ60 ألف متفرج سيحضر منهم اليوم 15 ألف مشجع وفقا لعدد التذاكر التي تم بيعها بالفعل.

وحشدت القوات الأمنية في نيروبى أعدادا كثيرة من قوات الأمن والجيش لتأمين المباراة محيط ملعب كسارانى الذي يستضيف المواجهة المرتقبة لتأمين المباراة وتوفير الأمن والأمان لتفادى حدوث أي خروج عن النص خلال المباراة.

ويتسلح الزمالك في لقاء اليوم بذكريات سعيدة يحفظها له تاريخ المواجهات أمام الفرق الكينية التي تنصف المارد الأبيض بـ9 انتصارات من أصل 11 مواجهة فيما تعادل في مباراة وحيدة وخسر مثلها، وعلى صعيد مواجهاته مع جورماهيا، فقد سبق أن التقى الفريقان في 6 مواجهات بدأت في دورى أبطال أفريقيا نسخة 1984، حيث فاز الزمالك بهدف نظيف ذهابا قبل أن ينسحب جورماهيا في لقاء العودة لدور الـ16، ثم لعب الفريقان في نسخة 1994 وتعادلا في كينيا 1- 1 وفاز الأبيض في القاهرة2/ 1، ونال الزمالك هزيمة وحيدة أمام فريق كينيا على يد جورماهيا بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 من كأس الاتحاد الأفريقى عام 1998، قبل أن يفوز في الإياب برباعية، وسبق أن فاز الأبيض على نزويا شوجار وتوسكر الكينى وأولينزى ستارز.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى «كاف» إدارة المباراة لطاقم تحكيم موزمبيقى بقيادة سيلسو الفاكو حكما للساحة ويعاونه مواطناه شارديق مارنجيولى وبالوى زاكارايس.

وتضم المجموعة الرابعة كلا من الزمالك وجورماهيا الكينى، ونصر حسين داى الجزائرى، بترو أتلتيكو الأنجولى، والتى يسعى الأبيض لاقتناص أول ثلاث نقاط له لاعتلاء صدارة المجموعة مبكرا.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بالكونفدرالية بعد تخطى عقبتى القطن التشادى في دور الـ32 الأول ثم تخطى عقبة اتحاد طنجة في دور الـ32 المكرر فيما تأهل جوماهيا لمباراة اليوم في الكونفدرالية بعدما ودع دورى أبطال أفريقيا ونجح في تخطى عقبة نيو ستار دى دوالا، بطل الكاميرون في دور الـ32 المكرر بالكونفدرالية.

وحرصت إدارة الأبيض على تحفيز اللاعبين ووعدهم بصرف مكافآت الفوز بعد كل مباراة في دورى المجموعات في حالة الفوز، وأجرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، اتصالا بالجهاز الفنى والإدارى اطمأن منهم على جاهزية الفريق لمواجهة اليوم. واستعد الزمالك جيدا للمباراة من خلال المعسكر المغلق الذي دخله الفريق في نيروبى قبل اللقاء بـ48 ساعة خاض خلالها تدريبين على ملعبى «اوتيله» و«كسارانى» نفذ خلالهما السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى، وحدات فنية مكثفة للوصول بلاعبيه لأعلى فورمة فنية وبدنية في مباراة اليوم، خصوصا أنه يدخل المباراة مكتمل الصفوف بعد خلو القائمة من الإصابات والإيقافات لاسميا بعدما تزايدت فرص عبدالله جمعة من المشاركة بعد تعافيه من الكدمة التي تعرض لها في المران الأول في نيروبى.

وقال كريستيان جروس في المؤتمر الصحفى الذي عقد أمس قبل المباراة أن بطولة الكونفيدرالية هي الأقوى، وأن الفريق هدفه الفوز باللقب. وطالب اللاعبين خلال المحاضرة الفنية الأخيرة بالتركيز والضغط على المنافس بطول الملعب والتشديد على المهاجمين بالاستغلال الأمثل للهجمات والفرص التي تتاح أمام مرمى جورماهيا، مؤكدا أن إحراز هدف مبكر سيسهل من مهمة لاعبيه.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم جنش، وحمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش «عبدالغنى» وعبدالله جمعة «بهاء مجدى» وطارق حامد وفيرجانى ساسى وكهربا ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وعمر السعيد.

في المقابل يتسلح جورماهيا بعاملى الأرض والجمهور بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل أفريقيا، واعترف حسن أوكتاى، المدير الفنى للفريق، بصعوبة اللقاء، خصوصا أنه أمام فريق بحجم الزمالك المرشح الأول للتتويج باللقب، وقال: الميزة الوحيدة أمامنا هي أن الأبيض كتاب مفتوح ويمتاز بثبات التشكيل وطريقة اللعب وشاهدنا أكثر من مباراة له في الفترة الأخيرة سواء في الدورى أو البطولة الأفريقية ونجحنا في الوقوف على مفاتيح لعبه المتمثلة في فيرجانى ساسى وكهربا ويوسف أوباما الذين إذا تمكنا من إحكام المراقبة عليهم أوقفنا خطورة الأبيض.