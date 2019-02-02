شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأهلي: فيتا كلوب يسقط في فخ التعادل أمام شبيبة الساورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خطف فريق شبيبة الساورة الجزائري تعادلًا قاتلًا من مستضيفه فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 2/2، في المباراة التي أقيمت على إستاد الشهداء في كينشاسا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة التي تضم معهما الأهلي المصري وسيمبا التنزاني ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدفي فريق فيتا كلوب كل من، كازادي كاسينجو في الدقيقة 15، وجان مارك ماكوسو في الدقيقة 38، بينما سجل هدفي شبيبة الساورة الجزائري كل من، محمد حاميا في الدقيقة 45 من ضربة جزاء، ويحيى شريف في الدقيقة 88.

وبهذا التعادل يرفع فريق فيتا كلوب رصيده إلى 4 نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى من الأهلي 0/2، وفوزه بالجولة الثانية على سيمبا 0/5، وتعادله اليوم السبت أمام شبيبة الساورة 2/2.

بينما رفع شبيبة الساورة رصيده إلى نقطتين بعد خسارته في الجولة الأولى من سيمبا 0/3، تعادله في الجولة الثانية أمام الأهلي 1/1، وتعادله اليوم أمام فيتا كلوب 2/2.