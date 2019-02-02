شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية للفوز بالبطولة السعودية لمحترفي الجولف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يسعى اللاعبان الأمريكي داستن جونسون، والصيني هاوتونج لي، إلى بتحقيق كأس البطولة السعودية الدولية عندما يلتقيان وجهاً لوجه غداً (الأحد) في الجولة الختامية للبطولة، بعد جولة استثنائية وعودة كبيرة للاعب الصيني هاوتونج، وحامل لقبين من الجولة الأوروبية انضم خلالها إلى قائمة متصدري البطولة بمنافسة من جونسون.

وكان البطل الصيني هاوتونج لي، الذي لعب جولته قبل جونسون، قد نفذ ضربة طويلة في محاولة منه لتسجيل ضربة تحت المعدل (إيجل) في الحفرة الأولى، وبعد تسجيله ضربة واحدة تحت المعدل (بيردي) في الحفرة الرابعة، نفذ لي ضربتين تجاوزتا المعدل (بوغي) في الحفرة السادسة، مما شكل عائقاً أمام تقدّم اللاعب الصيني الفائز ببطولة الجولة الأوروبية مرتين، ولكن سرعان ما استعاد لي زخمه من خلال تنفيذ ضربة تحت المعدل (بيردي) في الحفرة السابعة، وتسجيل ضربة تحت المعدل (إيجل) في الحفرة العاشرة.

وأصبح هاوتونج لي أول لاعب يسجل ثلاث ضربات إيجل تحت المعدل في نفس الجولة ضمن الجولات الأوروبية منذ عام 1999.

وبتسجيله ضربة رابعة تحت المعدل في الحفرة 18، بات أول لاعب يسجل رباعية في جولة أوروبية واحدة منذ مارك بيلكينجتون في بطولة سنغافورة للماسترز 2007.

وقال لي: «لقد كنت محظوظاً جداً اليوم، لقد كانت الضربات الأخيرة موفقة جداً وحاسمة, لا بد أن أواصل بنفس الأداء والزخم في الجولة القادمة».

وبفضل أدائه القوي والمتألق، نجح جونسون في الحفاظ على مرتبة الصدارة في أولى بطولات الجولة الأوروبية التي تُقام في المملكة على ملاعب نادي الجولف «رويال غرينز» في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إلا أن الأداء الاستثنائي للاعب الصيني هاوتونج لي أجل الحسم والصدارة إلى الجولة النهائية.

وعلق جونسون على جولات اليوم بالقول: «أن يسجل لاعب أربع ضربات تحت المعدل في منافسات الجولة فهذا يُعد إنجازاً مميزاً جداً، يتعين علي أن أكون في كامل تركيزي في الجولة الختامية، لا سيما أنني سأواجه هاوتونج لي وهو لاعب جيد جداً ويؤدي بشكل ممتاز».

ونتيجة للظروف المناخية صباح اليوم (السبت)، نجح عدد من المنافسين في تسجيل نقاط شكلت تهديداً وضغطاً أكبر على اللاعب جونسون قبل أن يبدأ جولته في تمام الساعة 12:45 ظهراً.

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