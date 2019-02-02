شكرا لقرائتكم خبر عن أين يقع أول ملعب لـ«الجولف» في السعودية؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أعاد احتضان مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ لأول بطولة عالمية لرياضة الجولف تقام على ملاعب المملكة، ضمن إحدى الجولات الأوروبية للمحترفين، الذاكرة إلى أول ملعب للجولف في المملكة في الظهران العام 1942.
وعلقت أرامكو السعودية في تغريدة عبر حسابها في تويتر بـ «احتضان المملكة للبطولة السعودية الدولية للجولف يعيد بنا الذاكرة إلى أول ملعب للجولف في المملكة»
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.