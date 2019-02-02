الأهلي يقتلع فوزا صعبا من الباطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجاوز الأهلي مضيفه الباطن بنتيجة 2 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأخير في حفر الباطن في إطار لقاءات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وأهدر إسماعيل بانجورا ضربة جزاء للباطن في الدقيقة 44، تصدى لها الحارس محمد العويس.

وتكفل بتسجيل هدفي الأهلي، سلمان المؤشر في الدقيقة 30، وعبدالفتاح عسيري في الدقيقة 54، فيما سجل هدف الباطن جوناثان بينتس في الدقيقة 41، ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف الشباب، وتوقف رصيد الباطن عند 18 نقطة في المركز الـ12.

وظهر الباطن أفضل حالا من الأهلي في معظم مجريات المباراة، فيما جاءت صورة الأهلي باهتة وشهدت تباعدا في الخطوط.

وضمن الجولة الـ18 أيضا، تفوق القادسية على ضيفه الفيحاء 2 -0 سجلهما هارون كمارا (67) وإلتون جوزيه (70).

ورفع القادسية رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الـ14.