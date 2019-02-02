شكرا لقرائتكم برشلونة يتأخر أمام فالنسيا 2-1 فى الشوط الأول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأخر برشلونة أمام ضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى يقام على ملعب "كامب نو" بالجولة الـ 22 من الدورى الإسبانى "الليجا". تقدم أولا فريق الخفافيش بهدفين عبر الفرنسى كيفن جاميرو فى الدقيقة 24، قبل أن يضاعف القائد دانييل باريخو النتيجة بهدف من ركلة جزاء فى الدقيقة 32. وفى الدقيقة 39 ينجح النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى فى تقليص الفارق من ركلة جزاء أيضا، ليسجل هدفه الـ 20 فى المسابقة، ببحتل بهم صدارة الهدافين بفارق 4 أهداف عن زميله لويس سواريز. ويحتل البارسا الصدارة برصيد 49 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثانى.

الاحتفال بالهدف الأول فالنسيا وبرشلونة فرحة التقدم ميسى نيلسون سيميدو

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