شكرا لقرائتكم مبروك عطية يعلن إلغاء مباراة بالقسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مبروك عطية حكم مباراة الشرقية وفاقوس والتي اقيمت باستاد جامعة المنوفية إلغاء المباراة في الدقيقة ٨٢ وذلك عقب الاعتداء عليه من جانب احد لاعبي فاقوس في المباراة التي كانت نتيجتها التعادل السلبي حتي موعد إلغائها.

وجاء قرار حكم المباراة بالغائها بعد قيام احمد السيد لاعب فاقوس بالاعتداء علي الحكم بالضرب بعد قيام الحكم بطرده بعد حصوله علي الانذار الثاني في الدقيقة ٨٢ من عمر المباراة.