شكرا لقرائتكم مجموعة الأهلى.. شبيبة الساورة يخطف التعادل من فيتا كلوب فى مباراة مثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح شبيبية الساورة الجزائرى فى خطف التعادل الإيجابى 2-2 من مضيفه فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا فىلا اللقاء الذى أقيم على ملعب "الشهداء" بالعاصمة الكونغولية "كينشاسا".

تقدم أولا فيتا كلوب بهدفين عن طريق ازادي كاسينجو وجان مارك ماكوسو، فى الدقيقتين 15 و38، قبل أن يقلص محمد حميا الفارق للفريق الجزائرى فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين أدرك شبيبة الساورة التعادل عن طريق يحيى شريف مستغلا خطأ مدافعى فيتا كلوب.

وبذلك يحتل شبيبة الساورة المركز الرابع والأخير فى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يحتل فيتا كلوب الكونغولى الصدارة مؤقتا برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الأهلى الذى سيواجه سيمبا التنزانى فى التاسعة مساء اليوم.