شكرا لقرائتكم عاشور دكة لأول مرة.. أجاي يقود هجوم الأهلي أمام سيمبا التنزاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للاهلى تشكيل فريقه الذى يواجه سيمبا التنزاني بعد قليل، والتى تأتى في إطار الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، خلال المباراة، التي تجمعهما على ملعب برج العرب. وجاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : عمرو السولية - كريم نيدفيد- هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات خط الهجوم : جونيور أجاي ويجلس على دكة البدلاء كلا من شريف اكرامي- محمود وحيد - محمد شريف - حسام عاشور - رامى ربيعة -أحمد حمودي -صلاح محسن. وتشهد هذه المباراة الأول لحسام عاشور على مقاعد البدلاء

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