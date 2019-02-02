شكرا لقرائتكم نابولى يواصل مطاردة يوفنتوس بهدفين فى سامبدوريا وتوقف رقم كوالياريلا التاريخى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حافظ نابولى على آماله فى التتويج بالدورى الإيطالى هذا الموسم، بعد ان حقق الفوز على سامبدوريا بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سان باولو" بالجولة الـ 22 من المسابقة.

احرز أهداف المباراة اركاديوز ميليك ولورنزو انسينى فى الدقيقتين 25 و26 من الشوط الأول، وسيمونى فيردى من ركلة جزاء فى الدقيقة 89.

وشهدت المواجهة توقف رقم المخضرم فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا الذى سجل فى 11 مباراة متتالية بالكالتشيو، ليعادل رقم الأرجنتينى جابرييل باتيستوتا القياسى فى المسابقة.

ويتصدر كوالياريلا قمة هدافى المسابقة برصيد 16 هدف.

الفوز رفع رصيد نابولى إلى 51 نقطة فى المركز الثانى بفارق 8 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، والذى سيواجه بارما فى التاسعة والنصف مساء اليوم، فيما توقف رصيد 28 نقطة فى المركز الـ 12.

انسينى