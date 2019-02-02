شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يهزمن الزمالك 3/0 فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3 /0 فى إطار الجولة قبل الختامية بالبطولة العربية التى تستضيفها مصر و تختتم غدا الأحد.

وشهدت منافسات البطولة ، تحقيق الأهلى الانتصار على كلا من ، الدفاع الحسنى المغربى و الصيد و سبورتنج بنتيجة 3/0 قبل أن يفوز على المحرق البحرينى مساء أمس الجمعة بثلاثية أيضا.

ويحتاج الاهلي للفوز علي الصفاقسي غدا بأي نتيجة ليتوّج بالبطولة العربية لعام 2019

بينما تلقى الزمالك الخسارة أمام كلا من ، الصفاقسى التونسى و سبورتنج بنفس النتيجة ، قبل أن يحقق أول فوز فى البطولة على بطل المغرب، والفوز علي الصيد 3 / 1 أمس .

فيما تقام الجولة الختامية غدا الأحد، بمواجهات بين كلا من، بطل البحرين مع الزمالك والدفاع الحسنى المغربى مع الصيد والصفاقسى التونسى مع الأهلى .