شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعباً في معسكر المصري بالسويس استعداداً لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصرى عن قائمة تضم 24 لاعباً للانضمام للمعسكر المغلق الذي بدأ مساء اليوم بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعداداً لمباراة الفريق الهامة والمرتقبة بالجولة الحادية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بفريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الاثنين على ستاد الجيش بالسويس .

وتضم القائمة كل من أحمد مسعود ، محمود السيد ، الحارس الناشئ محمد شحاته ، كريم العراقي ، محمود حمد ، مصطفى سلامة “طيارة” ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، الوافد الجديد الفلسطيني محمد صالح ، فريد شوقي ، سعيد سنبوري ، ايزي ايميكا ، عمر كمال عبد الواحد ، عبد الله بيكا ، اسلام عيسى ، أحمد ياسر ، محمد جريندو ، محمود وادي ، حسين رجب ، محمد جابر ، النيجيري ايزيكال باسي ، النيجيري أوستين أموتو والناشئين اسلام عطية ، حسام أشرف.

كان الفريق قد أدى ظهر اليوم مرانه الأساسي استعداداً للمباراة وهو المران الذي شهد تركيزاً كبيراً من إيهاب جلال على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق الاتحاد السكندري.