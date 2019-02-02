شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..ثروت سويلم يكشف سر دعوى أندية الدورى لإجتماع الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، سر دعوى أندية الدورى لعقد اجتماع طارئ الأربعاء المقبل لمناقشة أزمة المؤجلات فى البطولة المحلية.

قال سويلم خلال تصريحاته لقناة "الأهلى" مع الإعلامى إسلام الشاطر، أن دعوى أندية الدورى الـ 18 لاجتماع طارئ يوم الأربعاء، هدفه عرض الأسباب التى أدت لتأجيل العديد من المباريات في المسابقة، مع كشف بعض الكواليس والتى كانت ستؤدى لإلغاء بعض المباريات قبل انطلاقها بعدة ساعات فقط.

تابع المدير التنفيذى للجبلاية، أن الاجتماع سيكون مع جميع أندية الدورى، وفي حالة إجراء أى تعديل على جدول المسابقة سيكون بموافقتهم جميعًا.