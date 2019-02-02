شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سبورتنج يهزمن الصيد 3 /1 فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الصيد بنتيجة 3 / 0 فى إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة بالبطولة العربية التى تستضيفها مصر و تختتم غدا بإستاد القاهرة .

و تلقى الصيد خسارة من نظيره الزمالك بنتيجة 3 / 1 أمس، بينما خسر الفريق السكندرى من الصفاقسى التونسى 3 / 2 .

فيما تقام الجولة الختامية غدا الأحد، بمواجهات بين كلا من، بطل البحرين مع الزمالك والدفاع الحسنى المغربى مع الصيد والصفاقسى التونسى مع الأهلى .