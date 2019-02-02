مباشر.. الأهلي - سيمبا.. دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة وحيّة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في المباراة المقرر لها على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي - علي معلول - أيمن أشرف - سعد سمير - محمد هاني - هشام محمد - عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - حسين الشحات - جونيور أجايي.

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية على المستوى الإفريقي حيث يتصدر المارد الأحمر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقًا على فيتا كلوب بفارق المواجهات المباشرة، ثم يأتي سيمبا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل شبيبة الساورة ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

وكان فيتا كلوب سقط في فخ التعادل أمام شبيبة الساورة (2-2) في افتتاح مباريات المجموعة.