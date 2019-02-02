تشكيل الأهلي.. سعد ونيدفيد أساسيان أمام سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أعلن الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.
وظهر في التشكيل سعد سمير مدافع الفريق بعد تعافيه من الإصابة، وهشام محمد في وسط الملعب بجوار عمرو السولية، وكريم نيدفيد بدلا من رمضان صبحي الغائب للإصابة.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: محمد هاني، سعد سمير، أيمن أشرف، علي معلول.
الوسط: هشام محمد، عمرو السولية.
وسط الهجوم: حسين الشحات، ناصر ماهر، كريم نيدفيد.
وفي الهجوم: جونيور أجايي.
جدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على فيتا كلوب وتعادله مع شبيبة الساورة، بينما يأتي سيمبا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.
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