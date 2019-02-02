شاهد.. الإسماعيلي يرفع الحمل التدريبي استعدادًا للمقاصة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مرانه اليوم السبت، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة، يوم الخميس المقبل بالأسبوع الــ21 بمسابقة الدورى الممتاز.

وخصص الجهاز الفنى للفريق بقيادة البلجيكي سيدومير، جانب من المران الصباحى تدريبات تقوية بصالة الجيم ، سعيا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية قبل خوض المباريات المقبلة.

وقرر البلجيكي رفع الحمل التدريبى للاعبين باقامة التدريبات اليوم على فترتين صباحية ومسائية قبل أن يحصلوا على راحة سلبية غدا الأحد.

وظهرت ملامح التنافسية والاصرار بين لاعبى فريق الكرة الأول بالإسماعيلى خلال المران المسائى،

بدأ المران باجتماع عقده المدير الفنى وأعضاء الجهاز المعاون مع اللاعبين حيث حرص خلاله على تحفيزهم من أجل استمرار سلسلة الانتصارات.

شهد المران حضور على أبوجريشة المستشار الرياضى للنادى وسط اشادة بمدى اصرار اللاعبين خلال التدريبات وسعيهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقام "سيدومير"بتقسيم اللاعبين لفريقين حيث تم تنظيم تقسيمة حماسية تخللها تنفيذ عدة جمل فنية وتكتيكية.

وتطرق المران لتدريبات على كيفية اللعب على المساحات الخالية للمنافس وسرعة التحول من

الحالة الدفاعية للهجومية.

وغاب محمد مجدى قلب الدفاع وعلاء عبدالعظيم الظهير الأيسر عن مران الفريق مساء اليوم بسبب شعورهما بالاجهاد.

وينتظم الثنائى بالتدريبات الجماعية اعتبارا من الأثنين المقبل فى ظل حصول الفريق على راحة سلبية غدا الأحد.

وتعرض محمد صادق جناح الإسماعيلى لالتواء فى كاحل القدم على هامش مشاركته فى مران الفريق مساء اليوم.

صرح الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلى أن اللاعب سيحصل على فترة راحة لمدة 24 ساعة.

وأكمل طبيب الفريق بأن صادق سيخضع لاختبار طبى الأثنين المقبل لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويستعد الدراويش لملاقاة مصر المقاصة المقرر لها الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب فى إطار منافسات الأسبوع الــ21 بمسابقة الدورى المحلى.