تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة الأهلي وضيفه سيمبا التنزاني، والتي ستنطلق بعد قليل على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلا من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول علي معلول خط الوسط : عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد" - هشام محمد - ناصر ماهر - حسين الشحات خط الهجوم : جونيور أجاي. وضم تشكيل سيمبا الأساسي لمواجهة الأهلي كلا من: في حراسة المرمى: مانولا إيتشي. خط الدفاع: واوا باسكال ومورشيد جوكو وأشانتي كواسي ونيكولاس جيان. خط الوسط: جيمس كوتي وجوما راشيد وماكودي جوناس وإيمانويل أوكوي. ويقود الهجوم الثنائي كاجيري ميدي وشاما كلاتوس. ويحتل الأهلي المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط جمعها بالفوز على فيتا كلوب والتعادل أمام شبيبة الساورة، ويحتاج إلى الفوز أمام سيمبا اليوم ليتصدر المجموعة بعدما سقط فيتا كلوب في فخ التعادل أمام شبيبة الساورة ليرفع رصيده الى 5 نقاط يتصدر بها المجموعة مؤقتا. شاهد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري الأبطال...

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