أشبال المنيا يفوزون على مطاي بثمانية أهداف في عقر داره

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حقق فريق كرة القدم مواليد 2004 ، فوزًا كبيرًا، اليوم السبت، على فريق نادي مطاي ، بثمانية أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات دوري المنطقة.
وقدم لاعبو المنيا أداء قويًا ، رغم أن المباراة أقيمت على ملعب الفريق المنافس ،وسيطروا عليها بشكل تام، إلىأن أحرزوا خلالها ثمانية أهداف سجلها كل من : أحمد ايهاب، يوسف هاني ، و حازم صلاح ( هدفين لكل منهم ) ، ورائد عاطف ، وعبد الرحمن صبري ( هدف لكل منهما
بذلك الفوز يرتفع رصيد المنيا لـ 10 نقاط ، في المركز الثاني بالمجموعة ، ويقود فريق المنيا 2004 ، الدكتور رمضان عبدالعال ، مديرا فنيا، ومحمود ماهر مدرب، وحسن سيد ، مدرب حراس مرمى ، ود. محمد علي أخصائي علاج طبيعي، وسامر سيد ، مدير مالي وإداري، تحت اشراف ياسر عبدالوهاب مدير القطاع.
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