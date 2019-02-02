أشبال المنيا يفوزون على مطاي بثمانية أهداف في عقر داره

صورة لفريق المنيا

المنيا : أشرف كمال

حقق فريق كرة القدم مواليد 2004 ، فوزًا كبيرًا، اليوم السبت، على فريق نادي مطاي ، بثمانية أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات دوري المنطقة.

وقدم لاعبو المنيا أداء قويًا ، رغم أن المباراة أقيمت على ملعب الفريق المنافس ،وسيطروا عليها بشكل تام، إلى

أن أحرزوا خلالها ثمانية أهداف سجلها كل من : أحمد ايهاب، يوسف هاني ، و حازم صلاح ( هدفين لكل منهم ) ، ورائد عاطف ، وعبد الرحمن صبري ( هدف لكل منهما) .

بذلك الفوز يرتفع رصيد المنيا لـ 10 نقاط ، في المركز الثاني بالمجموعة ، ويقود فريق المنيا 2004 ، الدكتور رمضان عبدالعال ، مديرا فنيا، ومحمود ماهر مدرب، وحسن سيد ، مدرب حراس مرمى ، ود. محمد علي أخصائي علاج طبيعي، وسامر سيد ، مدير مالي وإداري، تحت اشراف ياسر عبدالوهاب مدير القطاع.