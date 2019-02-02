المنيا يهزم تليفونات بني سويف وديًا استعدادًا لمواجهة طهطا

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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، على فريق تليفونات بني سويف في المباراة الودية، التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب استاد جامعة المنيا، ضمن تحضيرات الفريقين لاستكمال الدوري الممتاز "ب".
وحرص إبراهيم صدقي ،المدير الفني للمنيا،على إشراك اللاعبين الجدد في المباراة، للاطمئنان على مستواهم، ودمج اللاعبين مع بعضهم، لتنفيذ الخطط الفنية، قبل استئناف مباريات الدوري يوم الخميس القادم ، والتي يواجه فيها المنيا
وتمكن لاعبو المنيا في مباراة اليوم ، من إحراز ثلاثة أهداف، سجلها كل من ، عادل رجب ، وأحمد عصام ، والمدافع أحمد رضا، وسكن شباكهم هدفان فقط، ومن المقرر أن يواصل فريق المنيا تدريباته، قبل السفر للقاء طهطا ، في الجولة السابعة عشرة من هذا الموسم .
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