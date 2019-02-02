زار وفد من النادي الأهلي برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الادارة، اليوم السبت مستشفى بهية بالهرم، نيابة عن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، وذلك من منطلق حرص الأهلي الدائم على دعم المؤسسات المجتمعية، والوقوف إلى جانبها، وتفعيلا للدور المجتمعي الذي يقوم به النادي.
ضم وفد الأهلي؛ محمد يوسف، رئيس اللجنة العليا للجان، والدكتورة عزةزيان رئيس لجنة المرأة، وسهام سيد، ورنا بدر الدين مقرر وسكرتير اللجنة، وأمل محمد، ورشا محمود، ورباب نصر، وأسماء عبدالله أعضاء اللجنة.
وقال المهندس محمد سراج، إن النادي الأهلي يحرص على القيام بتفعيل دوره المجتمعي، إلى جانب دوره الرياضي، ودائما ما يكون داعما قويا للمؤسسات
وعلى هامش الزيارة وجه «سراج»، الدعوة لمسئولي مستشفى بهية والأمهات المحاربات، لزيارة مقر النادي يوم الجمعة المقبل، وقضاء يوم داخل الأهلي، كما قام بإهداء درع وعلم النادي، للمهندس تامر شوقي، رئيس مجلس أمناء مستشفى بهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مجلس الأهلي يزور مستشفى بهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.