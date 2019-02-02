تشيلسي يعود للانتصارات بخماسية في شباك هيديرسفيلد في الدوري الإنجليزي

استطاع تشيلسي أن يعود للانتصارات مرة أخرى، بعد تحقيق الفوز على هيديرسفيلد بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز أهداف تشيلسي، جونزالو هيجواين (هدفين)، في الدقيقتين 16 و69، وإيدين هازارد (هدفين)، في الدقيقتين 45+1، و66، وديفيد لويز في الدقيقة 86.



وارتفع رصيد تشيلسي إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بنيما توقف رصيد هيديرسفيلد عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.



أول تهديد في المباراة كان عن طريق هيديرسفيلد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بعد عرضية من كريس لوي من الجبهة اليسرى على رأس المتقدم آرون موي، ولكنها خرجت فوق العارضة.



ورد تشيلسي في الدقيقة العاشرة عن طريق كرة بينية من جورجينيو إلى هيجواين خلف المدافعين، الذي سددها بقوة من مرة واحدة، ولكنها اصطدمت بالدفاع وخرجت إلى ضربة ركنية للبلوز.



وفي الدقيقة الثانية عشر، تقدم هازارد وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء، ولكن الحارس لوسيل أمسك الكرة على مرتين قبل وصول هيجواين إليها.



وشهدت الدقيقة 16 أول أهداف هيجواين مع تشيلسي، وذلك عندما استغل تمريرة كانتي خلف المدافعين وسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء في شباك هيديرسفيلد معلنا عن هدف البلوز الأول.





وفي الدقيقة 21، تقدم ماركوس ألونسو من الجبهة اليسرى، وأرسل عرضية أرضية إلى هيجواين الذي سددها بجوار القائم الأيمن لهيديرسفيلد.



وأرسل ويليان ركنية رائعة في الدقيقة 34 من المباراة، على رأس المتقدم ديفيد لويز، الذي سددها بقوة ولكنها خرجت بجانب القائم الأيمن للحارس لوسيل.



واستطاع قائد تشيلسي، سيزار ازبيلكويتا أن يحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 45 من الشوط الأول، ليتقدم لها هازارد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ويسددها بنجاح.



ومع بداية الشوط الثاني كانت هناك سيطرة من تشيلسي، وأول كرة خطيرة كانت في الدقيقة 49 عن طريقة تسديدة قوية من ويليان من داخل منطقة الجزاء، لكنها علت العارضة.



وجاء أول تهديد من هيديرسفيلد في الدقيقة 54 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة من بيلينج من خارج منطقة الجزاء، ولكن الحارس كيبا استطاع أن يمسك الكرة بسهولة.



وعاد تشيلسي للخطورة عن طريق روز باركلي في الدقيقة 65، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت بجانب القائم.



وعاد إيدين هازارد للتسجيل في الدقيقة 66 من المباراة، بعد تمريرة من باركلي لهازارد الذي مر بمهارة من الحارس لوسيل، وأسكن الكرة الشباك.



وفي الدقيقة 69، أحرز هيجواين أحد أجمل أهداف المباراة، بعد تمريرة من كانتي للأرجنتيني الذي سدد بقوة وبشكل رائع من خارج منطقة الجزاء، معلنا عن الهدف الرابع لفريقه والثاني له أمام هيديرسفيلد.



وتمكن البرازيلي ديفيد لويز أن يضيف الهدف الخامس لتشيلسي في الدقيقة 86، بعد أن حول ركنية ويليان برأسه قبل أن تصطدم باللاعب كاشونجا لتحول اتجاهها إلى مرمى هيديرسفيلد.



المصدر: موقع كورة