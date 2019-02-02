اونلاين | HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. yalla shoot

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HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. yalla shoot

تقدم "بوابة الخليج 365" كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. yalla shoot، والمقرر لها في التاسعة من مساء اليوم، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. yalla shoot

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بث مباشر في دوري ابطال افريقيا.. yalla shoot

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عبر قناة بي ان سبورتس د ويعلق عليه محمد الكواليني كما سيتم نقلها عبر قناتي نايل سبورت والقناة الثانية "التردد الأرضي" للتليفزيون المصري.

جدول ترتيب مجموعة الأهلي

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 ، بينما يحتل فيتا كلوب المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، صاحب المركز الثالث، بينما يحتل شيبية الساورة المركز الأخير بدون رصيد.

قائمة الأهلي أمام سيمبا

الأهلي يدخل المباراة بقائمة تضم كلا من:شريف إكرامي ومحمد الشناوي، محمد هاني وأيمن اشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمود وحيد، حسام عاشور وهشام محمد، وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وأحمد حمودي ومحمد شريف وناصر ماهر، صلاح محسن وجونيور أجايي.