رياضة | مجموعة الأهلي.. شبيبة الساورة يخطف تعادلًا قاتلًا من فيتا كلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجموعة الأهلي.. شبيبة الساورة يخطف تعادلًا قاتلًا من فيتا كلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة لقاء فيتا كلوب الكونغولي ضد شبيبة الساورة الجزائري في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تضم معهما الأهلي وسيمبا التنزاني.

انتهي الشوط الأول بتقدم فيتا كلوب بهدفين مقابل هدف، سجل كازدي كاسينجو وماكوسو مونديلي هدفي بطل الكونغو في الدقيقتين 15، 38، بينما جاء هدف شبيبة الساورة عبر اللاعب محمد حامية في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق شبيبة الساورة الجزائري في إدراك التعادل عبر اللاعب سيد علي يحيي شريف في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فيتا كلوب إلي 4 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة متأخرًا بفارق الأهداف عن الأهلي "المتصدر" بنفس الرصيد، بينما وصل شبيبة الساورة للنقطة الثانية في المركز الأخير.

ويلتقي بعد قليل الأهلي مع سيمبا التنزاني علي استاد "برج العرب" ضمن منافسات المجموعة الرابعة.