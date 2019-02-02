رياضة | جروس ينفي مفاوضات أهلي جدة ويؤكد تمسكه بالبقاء مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس ينفي مفاوضات أهلي جدة ويؤكد تمسكه بالبقاء مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد جروس أنه مستمر مع الزمالك لنهاية عقده بشكل طبيعي ولا يفكر من الأساس في الرحيل عن النادي.
وتابع "الجميع تركيزه داخل الملعب ولدي رغبة قوية في حصد البطولات والألقاب مع الفريق.
وكانت تقارير سعودية قد خرجت اليوم تؤكد على اهتمام نادي أهلي جدة السعودي بالتعاقد مع جروس.
الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 45 نقطة
2- بيراميدز 39 نقطة
3- الأهلي 33 نقطة
4- مصر المقاصة 30 نقطة
5- المقاولون العرب 28 نقطة
6- الإنتاج الحربي 27 نقطة
7- المصري البورسعيدي 25 نقطة
8- طلائع الجيش 24 نقطة
9- سموحة 24 نقطة
10- حرس الحدود 24 نقطة
11- الإسماعيلي 23 نقطة
12- الجونة 22 نقطة
13- الداخلية 21 نقطة
14- إنبي 21 نقطة
15- النجوم 20 نقطة
16- وادي دجلة 20 نقطة
17- الاتحاد السكندري 20 نقطة
18- بتروجت 15 نقطة