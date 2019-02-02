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رياضة | أهداف مباراة - آينتراخت فرانكفورت 1 × 1 بوروسيا دورتموند

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - آينتراخت فرانكفورت 1 × 1 بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دوري أبطال أفريقيا 2019

مازيمبي - جمهورية الكونجو

8

x
15:00

0

النادي الإفريقي - تونس

لوبى ستارز - نيجيريا

0

x
15:00

1

الوداد الرياضي - المغرب

فيتا كلوب - جمهورية الكونجو

2

x
18:00

2

شبيبة الساورة - الجزائر

اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا

-

x
21:00

-

الترجي الرياضي - تونس

الأهلي - مصر

-

x
21:00

-

سيمبا - تنزانيا

الممتاز

توتنهام هوتسبير

1

x
14:30

0

نيوكاسل يونايتد

5

x
17:00

0

هيديرسفيلد تاون

إيفرتون

1

x
17:00

3

وولفرهامبتون

كريستال بالاس

2

x
17:00

0

فولهام

كارديف سيتي

1

x
19:30

0

بورنموث

الدرجة الأولى

ليفانتي

0

x
14:00

0

خيتافي

1

x
19:30

2

فالنسيا

سيلتا فيغو

-

x
21:45

-

إشبيلية

نابولي

2

x
19:00

0

سامبدوريا

يوفنتوس

-

x
21:30

-

بارما

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت

1

x
16:30

1

بوروسيا دورتموند

باير ليفركوزن

3

x
16:30

1

بايرن ميونيخ

هوفنهايم

1

x
16:30

1

فورتونا دوسلدورف

شالكه 04

0

x
19:30

0

بوروسيا مونشنغلادباخ

الدوري الفرنسي

موناكو

-

x
21:00

-

تولوز

ستاد ريمس

-

x
22:00

-

مارسيليا

دوري كأس الأمير

الباطن

1

x
17:15

2

الأهلي

التعاون

2

x
19:15

1

النصر

الكلمات الدلائليه

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