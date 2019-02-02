رياضة | تعثر دورتموند وبايرن ميونيخ في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعثر دورتموند وبايرن ميونيخ في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثر فريقا بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ في رحلة الصراع على لقب الدوري الألماني لكرة القدم.

وتعادل دورتموند المتصدر مع مضيفه اينتراخت فرانكفورت 1 /1 وخسر بايرن حامل اللقب على يد مضيفه باير ليفركوزن 1 /3.

وفي مباريات أخرى فاز فولفسبورج على هيرتا برلين 1 /صفر وتعادل هوفنهايم مع فورتونا دوسلدورف 1 /1 وفيردر بريمن مع مضيفه نورنبرج 1 /1.

ويتصدر دورتموند جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 49 نقطة بفارق سبع نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف.

وعلى ملعب كومرزبنك ارينا تقدم القائد ماركو ريوس بهدف لدورتموند في الدقيقة 22 ولكن لوكا جوفيتش تكفل بتسجيل هدف التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 36.

وعلى ملعب باي ارينا، انهى بايرن الشوط الأول من مباراته أمام ليفركوزن، متقدما بهدف سجله ليون جوريتسكا في الدقيقة 41.

ولكن في الشوط الثاني فرض ليفركوزن هيمنته وسجل ثلاثة أهداف حملت توقيع ليون بايلي وكيفن فولاند ولوكاس نيكولاس ألاريو في الدقائق 53 و63 و87.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين اقتنص فولفسبورج فوزا غاليا من مضيفه هيرتا برلين بهدف سجله فوتر فيجورست في الدقيقة 65.

الفوز رفع رصيد فولفسبورج إلى 31 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد هيرتا عند 28 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب فرنكن ستاديون، افلت نورنبرج من هزيمة محققة أمام ضيفه بريمن وتعادل بهدف لمثله.

وتقدم بريمن بهدف عن طريق جوهانيس إيجيستين في الدقيقة 64 ولكن قبل أربع دقائق من نهاية المباراة خطف ميكائيل اسحاق هدف التعادل لنورنبرج.

ورفع نورنبرج رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير مقابل 27 نقطة لبريمن في المركز العاشر.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا تعادل هوفنهايم مع دوسلدورف بهدف لمثله.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن مقابل 22 نقطة لدوسلدورف في المركز الثالث عشر.

وتقدم بهدف اندريج كراماريتش بهدف لهوفنهايم من ضربة جزاء في الدقيقة 16 وأدرك روين هيننينجز التعادل لدوسلدورف في الدقيقة 46.