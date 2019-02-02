رياضة | الكشف عن سبب رفض كونتي ومورينيو تدريب رايل مدريد (مفاجأة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب رفض كونتي ومورينيو تدريب رايل مدريد (مفاجأة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أسباب رفض البرتغالي جوزريه مورينيو والإيطالي أنطونيو كونتي قيادة ريال مدريد.

وذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية أن ريال مدريد يبحث عن التعاقد مع مدير فني بشكل دائم ولكن بعض المرشحين رفضوا عروض الميرينجي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كونتي ومورينيو رفضا قيادة ريال مدريد بسبب الحالة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي مما قد يؤثر عليهما في نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كان يريد التعاقد مع مورينيو أو كونتي في يناير ولكن الثنائي رفضا لأن الموسم اقترب من النهاية.

يذكر أن سانتياجو سولاري المدير الفني الحالي لريال مدريد كان قد تولى تدريب الميرنجي خلفًا لجولين لوبيتيجي في أكتوبر الماضي.