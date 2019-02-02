رياضة | الأهلي يتغلب على الباطن 2-1 بمشاركة عبد الشافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتغلب على الباطن 2-1 بمشاركة عبد الشافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز النادي الأهلي على الباطن بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت مساء اليوم السبت.

وتقدم فريق أهلي جدة بهدف من خلال سلمان المؤشر في الدقيقة 30 وجاء التعادل للباطن بعد مرور عشر دقائق عن طريق جوناثان كونسيسو بالدقيقة 41.