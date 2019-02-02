رياضة | المنافسة تشتعل بين بدواى ونبروه وابتعاد ميجاسبورت عن المنافسة بالحادية عشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنافسة تشتعل بين بدواى ونبروه وابتعاد ميجاسبورت عن المنافسة بالحادية عشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إختتمت مساء اليوم منافسات الجولة 24 بالمجموعة الحادية عشر بستة لقاءات حيث تمكن شبان بدواى من الحفاظ على الصدارة بعدما تمكن من تحقيق فوز غالي خارج الديار أمام شيكو بهدفين مقابل هدف وحيد .