رياضة | شرط جروس لمشاركة عبد الله جمعة أمام بطل كينيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط جروس لمشاركة عبد الله جمعة أمام بطل كينيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من مشاركة عبدالله جمعة صانع ألعاب فريق الزمالك بشكل كامل في مران الفريق اليوم بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها لكن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق يرفض التعجل في مسألة الدفع باللاعب.

واشترط جروس جاهزية اللاعب بنسبة 100% على أن يخضع لاختبار طبي قبل مباراة الغد للتأكد من قدرته على المشاركة في المباراة.

ويتخوف جروس من الدفع باللاعب دون اكتمال جاهزيته وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تجدد الإصابة وغيابه لفترة أطول.